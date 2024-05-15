"Попаяні": відома актриса вилаялася матюком на адресу військових через побиття дівчини в Одесі

В історії про побиття одеситки залишається багато питань, йде слідство

У мережі розгорівся скандал навколо побиття одеситки Антоніни Токмакової нібито працівником ТЦК. Ситуацію прокоментувала актриса Анна Тихомирова, яка знялася у фільмі "DZIDZIO Перший раз".

Вона дуже невтішно висловилася про українських військовослужбовців. Свою думку відносно того, що сталося, дівчина опублікувала в Instagram.

"Е*ать, чим більше чую такі історії, тим менше хочеться повертатися в Україну…під*да, ці еб*ани попаяні вирішили що вони мають права на все? Хай пи*дуює сам на фронт тими милицями орків е*ашити, а то на дівчину нападати бл*дь розумний …. я в а * уе чесно ", — написала вона в сторіс.

Нагадаємо, що, за твердженнями одеситки, її побив чоловік у військовій формі, який нібито був працівником ТЦК. Потерпіла розповіла, що удари нападник завдавав милицями. Як результат, у неї два розтину численні синці та забої.

Варто зазначити, що хронологія подій у цій історії не до кінця зрозуміла. Версії правоохоронців та ТЦК розходяться з тією, що озвучила дівчина.

Сама Антоніна Токмакова каже, що історія почалася з того, що вона з трьома друзями-хлопцями прийшла в поліцію написати заяву на таксиста, який перед цим через власну помилку залив їх перечним балоном в обличчя. Після того, як заява була написана, поліція відмовилася випускати молодь. Потім у відділення прийшли ще кілька людей у військовій формі. Дівчина почала знімати те, що відбувається. У відділенні на зйомку відреагували спочатку адекватно, але згодом звинуватили її у хуліганстві та сказали, що чекають на ТЦК.

При цьому Антоніна наголошує на тому, що всім хлопцям, як і їй, по 19 років. Одного їх хлопців таки забрали.

Побиття сталося вже у комендантську годину. Неподалік відділення. За словами дівчини, на крики допомоги правоохоронці ніяк не відреагували. Агресивні дії чоловік у військовій формі, як каже потерпіла, почав здійснювати після того, як вона почала знімати автобус, до якого нібито насильно посадили її друга.

У свою чергу, в поліції стверджують, що дівчина перед побиттям була в компанії, яку місцевий таксист звинуватив у нападі на нього. Після доставлення цієї групи до райвідділу Токмакова поводилася досить агресивно — кидалася в бійку з поліціянтами, розбила шибки на контрольно-пропускному пункті, на вимоги правоохоронців припинити протиправні дії не реагувала.

Зазначається, що на дівчину склали кілька протоколів за дрібне хуліганство та непокору законному розпорядженню чи вимогам поліції. І після цього її відпустили, але наступного дня поліція отримала повідомлення про побиття дівчини нібито працівниками ТЦК та СП. За інформацією органів здоров’я, їй завдали закритої черепно-мозкової травми та забій грудної клітки.

Правоохоронці додали, що дівчину раніше засудили до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік за крадіжку.

Раніше "Телеграф" писав, що до справи приєдналося Міністерство оборони України.