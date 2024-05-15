Избиение одесситки работником ТЦК фейковое? Начштаба бригады "Азов" указал на несколько нестыковок

Военный опубликовал несколько доказательств того, что сообщение пострадавшей, вероятно, "подставное"

Скандал вокруг избиения одесситки Антонины Токмаковой якобы работником ТЦК прокомментировал начштаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр). Он предположил, что эта история может быть фейковой.

Военный опубликовал несколько доказательств того, что сообщение пострадавшей, вероятно, "подставное". Подробности появились в его Instagram.

Военный обратил внимание на ряд нестыковок. Так, на "справке из больницы" нет ни одной печати от врача. Кроме того, в этой же "справке" ничего не указано о "избитых" ногах потерпевшей. Это, по его мнению, тоже важно, потому что девушка опубликовала фотографию, где ее нижние конечности все в синяках.

По словам Кротевича, предполагают, что кровоподтеки на ногах — "побочный эффект от употребления наркотических веществ". В этом вопросе, к слову, на Токмакову открыто административное дело.

Военный также отмечает, что девушка фигурирует в 15 судебных делах. Во всех она — обвиняемая.

Начштаба бригады "Азов" сообщил, что 15 мая должно состояться судебное заседание по одному из дел Токмаковой — угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

В сети предполагают, что ситуация с "избиением" появилась за несколько дней до этого не просто так.

Напомним, что в сети активно распространяется история девушки Антонины Токмаковой, которая отмечает, что ее жестоко избил в Одессе на улице Греческой мужчина в военной форме. Он якобы является работником ТЦК. По словам потерпевшей, нападающий избил ее костылями, после чего у нее два рассечения, многочисленные синяки и ушибы.

Следует отметить, что хронология событий в этой истории не до конца ясна. Версии правоохранителей и ТЦК расходятся с той, что озвучила девушка.

Ранее "Телеграф" писал, что к делу присоединилось Министерство обороны Украины.