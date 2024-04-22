Розрив яєчок і численні гематоми: у Києві однолітки жорстоко побили школяра

Хлопчика залякала помічниця вчителя

У Києві однолітки жорстоко побили 13-річного хлопця, внаслідок підліток отримав розрив яєчок. Сталося це у школі №81.

Про це повідомляє мати потерпілого у закритій групі "Лікарі та пацієнти Києва" у Facebook. За словами матері, хлопчика сильно вдарили в пах, що призвело до гематоми та розриву оболонки всередині.

"Сильно вдарили в пах. Вже прооперували, бо була гематома та водянка яєчка та розрив оболонки всередині яєчка. Проблема з ногою. З того боку вона так і залишається сильно набряклою", — пише мати.

По одній із версій, інцидент стався через те, що інші учні подумали, що хлопчик ніби то дивився мультик російською мовою.

Мама хлопчика зазначає, що дитина тримала травму в таємниці протягом 10 днів, доки вона випадково не помітила. Він боявся, що мати знову звернеться до директора.

У хлопця сильний набряк ноги

"Проблема повторного булінгу у школі, залякала помічник вчителя. І він боявся, що я піду знову до директора. Минулого разу я писала заяву в поліцію, того хлопця поставили на контроль. Там було психологічне насилля сексуального характеру від старшокласника. Директора школи просила про чергування вчителів у школі на перервах… В цей раз помічник вчителя пила каву і жодного вчителя на перерві на коридорі", — розповідає мама потерпілого.

На ситуацію вже звернув увагу освітній омбудсмен.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві жорстока няня била дитину на очах у пасажирів. Відео викликало широкий суспільний резонанс і жінку, яка била дівчинку, вдалося "впізнати".