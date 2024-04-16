Побив земляка під час застілля та кинув помирати на вулиці: на Одещині зловили жорстокого вбивцю (фото, відео)

Тіло чоловіка без ознак життя виявили біля залізничної станції

Вранці 16 квітня, у селі Петрівка в Березівському районі (Одеська область) місцеві жителі виявили труп невідомого чоловіка, якого жорстоко побили. Нападника вже затримали.

Як повідомили у пресслужбі регіональної поліції, вони встановили особу загиблого. Це 42-річний житель села Нові Шомполи Одеського району. Чоловік разом зі своїм 43-річним товаришем завітали до Петрівки. Спочатку приятелі разом пиячили, а потім посварилися.

"Старший за віком товариш побив молодшого кулаками так, що той втратив свідомість. Непритомного потерпілого зловмисник стягнув з дороги на узбіччя, де невдовзі той помер, а сам з місця скоєння злочину втік, — розповіли у поліції.

Тіло загиблого поліцейські направили на судово-медичну експертизу. Попередньо, чоловік помер від крововиливу у мозок.

Того ж дня правоохоронці затримали вбивцю та вилучили у нього біологічні зразки та речі, що мають інтерес для слідства. За даними поліції, чоловік спалив одяг, в якому скоїв злочин.

Підозрюваний у всьому зізнався, проте причини сварки називати не став. Стверджує, що не пам’ятає, тому що був під дією алкоголю.

Нацполіція в Одеській області

Чоловіку оголосили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, йому загрожує до 10 років тюрми. Наразі правоохоронці клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

А тим часом у Білгород-Дністровському (Одеська область) голова міста побив громадянина на очах у поліції. Після цього градоначальник закидав своїх жертв звинуваченнями.

Раніше "Телеграф" писав, що в Австралії злочинець влаштував різанину прямо у храмі. Він напав на священика під час проповіді.

Також на території села Софіївська Борщагівка чоловік по-звірячому розправився з пенсіонером, у якого він орендував житло. Зловмисник холоднокровно зарізав безпорадного старого, а потім відрізав у нього язик і голову.