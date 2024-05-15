"Попаянные": известная актриса выругалась матом в адрес военных из-за избиения девушки в Одессе

В истории об избиении одесситки остается много вопросов, идет следствие

В сети разгорелся скандал вокруг избиения одесситки Антонины Токмаковой якобы работником ТЦК. Ситуацию прокомментировала актриса Анна Тихомирова, снявшаяся в фильме "DZIDZIO Первый раз" и проживает вместе с мужем в Соединенных Штатах Америки.

Она весьма нелестно высказалась об украинских военнослужащих. Свое мнение относительно произошедшего девушка опубликовала в Instagram.

"Е*ать, чем больше слышу такие истории, тем меньше хочется возвращаться в Украину…пи*да, эти еб*аны попаянные решили что имеют право на все? Путь пи*дуют сам на фронт теми костылями орков е*ашить, а то на девушку нападать б*ядь разумный ….я в а*уе честно", — написала она в сторис.

Напомним, что, по утверждениям одесситки, ее избил мужчина в военной форме, который якобы был работником ТЦК. Потерпевшая, рассказала, что удары нападавший наносил костылями. Как результат, у нее два рассечения, многочисленные синяки и ушибы.

Что известно об избиении

Стоит отметить, что хронология событий в этой истории не до конца ясна. Версии правоохранителей и ТЦК расходятся с той, что озвучила девушка.

Сама Антонина Токмакова говорит, будто история началась с того, что она с тремя друзьями-парнями пришла в полицию написать заявление на таксиста, который перед этим из-за собственной ошибки залил их перечным баллончиком в лицо. После того как заявление было написано, полиция отказалась отпускать молодежь. Затем в отделение пришли еще несколько человек в военной форме. Девушка начала снимать происходящее. В отделении на съёмку отреагировали сначала адекватно, но впоследствии обвинили ее в хулиганстве и сказали, что ждут ТЦК.

При этом Антонина акцентирует внимание на том, что всем парням, как и ей, по 19 лет. Одного из парней все же забрали.

Избиение произошло уже вовремя комендантского часа. Неподалеку от отделения. По словам девушки, на крики о помощи правоохранители никак не отреагировали. Агрессивные действия мужчина в военной форме, как говорит потерпевшая, начал совершать после того, как она начала снимать автобус, в который якобы насильно посадили ее друга.

В свою очередь в полиции утверждают, что девушка перед избиением была в компании, которую местный таксист обвинил в нападении на него. После доставки этой группы в райотдел Токмакова вела себя довольно агрессивно — бросалась в драку с полицейскими, разбила оконные стекла на контрольно-пропускном пункте, на требования правоохранителей прекратить противоправные действия не реагировала.

Отмечается, что на девушку составили несколько протоколов за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию полиции. И после этого ее отпустили, но на следующий день полиция получила уведомление об избиении девушки якобы работниками ТЦК и СП. По информации органов здоровья, ей нанесли закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Правоохранители добавили, что девушка ранее была приговорена к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год за кражу.

Что известно об актрисе, которая не постеснялась в выражениях

Анна Тихомирова — бывшая участница реалити "Супермодель по-украински 3", которая также снималась в сериале "Дворняжка ля-ля", "Встречная полоса", "Чужие родные", "DZIDZIO Первый Раз".

Сейчас актриса проживает в США и часто публикует фото отдыха на пляжах Флориды. С ее страницы становится понятно, что она недавно родила ребенка и не устает хвастаться своей жизнью в новой роли.

Муж Анны — Тарас Евтушенко — также проживает в Соединенных Штатах и делится фотографиями своего новорожденного сына.

Ранее "Телеграф" писал, что к делу присоединилось Министерство обороны Украины.