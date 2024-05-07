Вистрелила у спину шість разів: у Чернігові донька жорстоко вбила батька (фото, відео)

Слідство зʼясовує всі обставини злочину

У Чернігові донька застрелила власного батька з вогнепальної зброї. Поліція вже затримала підозрювану 21-річну студентку.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Зазначається, що вбитого 50-річного чоловіка виявили у його власній квартирі.

"Вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що в одній з квартир багатоповерхівки в Чернігові знаходиться чоловік зі смертельними вогнепальними пораненнями", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події одразу виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції.

Слідчі встановили, що до вбивства може бути причетна 21-річна донька загиблого. Попередньо відомо, що у квартирі між офіційно непрацюючим батьком та його дочкою-студенткою виник конфлікт.

"На ґрунті неприязних стосунків дівчина здійснила шість пострілів батьку у спину з бойового пістолета", — зазначає поліція.

На місці скоєння злочину було виявлено низка речових доказів та знаряддя вбивства.

Поліція затримала підозрювану в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Її помістили до ізолятора тимчасового тримання. Зазначається, що обставини, за яких зброя потрапила у родину, встановлюються.

Усі обставини злочину слідчі розслідують у рамках провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Раніше "Телеграф" писав, що у Черкаській області сварка між двома братами-близнюками дійшла до вбивства. Так один з них декілька разів вдарив ножем іншого.