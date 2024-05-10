Облила мужа в инвалидном кресле бензином и подожгла: на Волыни жена совершила жестокое убийство

Пенсионерке грозит до 12 лет лишения свободы

На Волыни пенсионерка убила своего мужа, сожгла заживо. Инцидент произошел в одном из сел Цуманской общины.

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области. Отмечается, что убитый 57-летний пенсионер имел инвалидность.

По данным правоохранителей, событие произошло 8 мая в 17:00. 54-летняя местная жительница облила легковоспламеняющимся веществом своего 57-летнего мужа и подожгла.

"Женщина была со своим мужем на улице своего дома, мужчина был инвалидом и сидел в инвалидной коляске. Во время ссоры женщина схватила бензин, облила им мужчину и подожгла", — сообщают очевидцы.

Правоохранители подтвердили, что от полученных ожогов потерпевший погиб на месте происшествия.

Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 КК Украины, ей грозит до 12 лет лишения свободы. Пенсионерке предъявлены обвинения по ст. 115 – убийство с особой жестокостью. Все подробные обстоятельства и мотивы устанавливаются.

Ранее "Телеграф" писал, что в Луганской области россиянин жестоко убил 17-летнюю украинку. Он изнасиловал и зарыл ее в посадке.