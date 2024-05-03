Депутат у власному будинку роками ґвалтував маленьких дівчат: йому винесено вирок

Засудженому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі

Луганська обласна прокуратура відстояла у Верховному Суді справедливе покарання для ексдепутата Сєвєродонецької міськради. Він протягом декількох років розбещував та ґвалтував малолітніх дівчат.

Про це написали у відомстві. У повідомленні йдеться, що чоловік з 2006 по 2012 роки систематично вчиняв злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості щодо малолітніх і неповнолітніх.

Вказані дії відбувались у власному будинку злочинця, в смт Метьолкіне Сєвєродонецького району. Усього задокументовано 14 епізодів скоєння розпусних і насильницьких дій щодо шести дітей у віці від 6 до 15 років.

Верховний Суд погодився з доводами прокурора, що кваліфікація вчиненого діяння є правильною, а призначене покарання – справедливим. Тому за принципової позиції Луганської обласної прокуратури Верховним Судом залишено без змін судові рішення стосовно колишнього депутата Сєвєродонецької міськради, який ґвалтував та розбещував малолітніх і неповнолітніх (ч. З ст. 152, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

Засудженому призначено покарання за сукупністю злочинів у виді 15 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині засудили двох мешканців Запоріжжя. Вони ґвалтували та розбещували неповнолітніх, а також виготовляли та зберігали дитяче порно.