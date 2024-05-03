Депутат в собственном доме годами насиловал маленьких девочек: ему вынесен приговор

Осужденному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы

Луганская областная прокуратура отстояла в Верховном Суде справедливое наказание для эксдепутата Северодонецкого горсовета. Он в течение нескольких лет развращал и насиловал малолетних девушек.

Об этом написали в ведомстве. В сообщении говорится, что мужчина с 2006 по 2012 годы систематически совершал преступления против половой свободы и половой неприкосновенности в отношении малолетних и несовершеннолетних.

Указанные действия происходили в собственном доме преступника, в пгт Метелкино Северодонецкого района. Всего задокументировано 14 эпизодов совершения развратных и насильственных действий в отношении шести детей в возрасте от 6 до 15 лет.

Верховный Суд согласился с доводами прокурора, что квалификация совершенного деяния верна, а назначенное наказание – справедливым. Поэтому при принципиальной позиции Луганской областной прокуратуры Верховным Судом оставлены по-прежнему судебные решения в отношении бывшего депутата Северодонецкого горсовета, который насиловал и развращал малолетних и несовершеннолетних (ч. Из ст. 152, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 УК Украины) ).

Осужденному назначено наказание по совокупности преступлений в виде 15 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львовской области осудили двух жителей Запорожья. Они насиловали и развращали несовершеннолетних, а также производили и хранили детское порно.