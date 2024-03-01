Злодія затримано: на Дніпропетровщині вітчим зґвалтував 7-річну дівчинку

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави

На Дніпропетровщині мешканець зґвалтував 7-річну падчерку. Злочин було скоєно під час відсутності матері дитини вдома.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України.

За даними слідства, дитина, після скоєння злочину, повідомила про це матері, яка і звернулась до правоохоронців. Вони з'ясували, що мешканець Павлоградського району, під час відсутності дружини зґвалтував 7-річну дівчинку.

Підозрюваний у зґвалтуванні

Прокуратура повідомляє, інформацію про протиправні дії чоловіка підтвердили за допомогою експертизи та допиту дівчинки із використанням методики "Зелена кімната", яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження із неповнолітніми.

Злочинцю повідомлено про підозру за фактом зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Наразі підозрюваному судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

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