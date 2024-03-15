Ґвалтували дитину на очах у матері та знімали на відео: як за це покарали жителів Запоріжжя

Їм призначено покарання у виді 15 та 11 років позбавлення волі

На Львівщині засудили двох мешканців Запоріжжя. Вони ґвалтували та розбещували неповнолітніх, а також виготовляли та зберігали дитяче порно.

Одному чоловіку 48 років, іншому 45. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Прокуроравми було доведено, що чоловіки розбещували та ґвалтували малолітню дівчинку, знімаючи це все на відео. Потерпіла є дочкою одного з обвинувачених.

45-річний засуджений вчинив розпусні дії та ґвалтував і 9-річну дівчинку за згодою її матері, з якою також вступав у статевий акт на очах у дитини. Все це він знімав на відео, які потім зберігав на персональному комп’ютері.

Засуджені чоловіки

"Через свій вік та безпорадний стан потерпілі не могли чинити опір ґвалтівникам. Також встановлено, що останній незаконно отримав в мережі Інтернет доступ до сайту з дитячою порнографією, звідки завантажував відеофайли та зберігав їх на ноутбуці", — йдеться у повідомленні.

Суд визнав винними 48-річного та 45-річного мешканців Запоріжжя у зґвалтуванні та розбещенні неповнолітніх, а також виготовленні та зберіганні дитячої порнографії (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 4, 5 ст. 301 КК України, в редакції статей, які були чинними до 2019 року). Останнього також засуджено за одержання доступу до дитячої порнографії (ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Їм призначено покарання у виді 15 та 11 років позбавлення волі відповідно. Також кожного позбавлено права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми строком на 3 роки.

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