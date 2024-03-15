Ґвалтували дитину на очах у матері та знімали на відео: як за це покарали жителів Запоріжжя
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Їм призначено покарання у виді 15 та 11 років позбавлення волі
На Львівщині засудили двох мешканців Запоріжжя. Вони ґвалтували та розбещували неповнолітніх, а також виготовляли та зберігали дитяче порно.
Одному чоловіку 48 років, іншому 45. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.
Прокуроравми було доведено, що чоловіки розбещували та ґвалтували малолітню дівчинку, знімаючи це все на відео. Потерпіла є дочкою одного з обвинувачених.
45-річний засуджений вчинив розпусні дії та ґвалтував і 9-річну дівчинку за згодою її матері, з якою також вступав у статевий акт на очах у дитини. Все це він знімав на відео, які потім зберігав на персональному комп’ютері.
"Через свій вік та безпорадний стан потерпілі не могли чинити опір ґвалтівникам. Також встановлено, що останній незаконно отримав в мережі Інтернет доступ до сайту з дитячою порнографією, звідки завантажував відеофайли та зберігав їх на ноутбуці", — йдеться у повідомленні.
Суд визнав винними 48-річного та 45-річного мешканців Запоріжжя у зґвалтуванні та розбещенні неповнолітніх, а також виготовленні та зберіганні дитячої порнографії (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 4, 5 ст. 301 КК України, в редакції статей, які були чинними до 2019 року). Останнього також засуджено за одержання доступу до дитячої порнографії (ч. 1 ст. 301-1 КК України).
Їм призначено покарання у виді 15 та 11 років позбавлення волі відповідно. Також кожного позбавлено права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми строком на 3 роки.
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