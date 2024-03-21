Не тільки зарізав дитину, а ще й зґвалтував: нелюду з Дніпра повідомили про нову підозру, подробиці

Що кажуть прокурори

У середу, 20 березня, у Дніпрі прокурори повідомили про нову підозру місцевому мешканцю, який наприкінці січня вбив 11-річну дівчинку. Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. За даними слідства, ввечері 29 січня 2024 року на одній із вулиць м. Дніпра поряд з теплотрасою підозрюваний зґвалтував 11-річну дівчинку.

Після чого, діставши ножа, він наніс дитині численні поранення. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

За результатами судово-медичної експертизи на тілі дитини виявлено не менше 19 колото-різаних ран голови, шиї, грудної клітини. А також підтверджено зґвалтування.

У прокуратурі повідомили, що підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, у Придніпровську, знайшли тіло 11-річної дівчинки. За попередньою інформацією, це — Марія Біланова, яка пішла з дому у Самарському районі Дніпра 29 січня і з того часу зв’язку з нею не було. Для пошуку ймовірних злочинців було залучено кримінальну поліцію, мобільну криміналістичну лабораторію та кінологи з собаками.

Вже 1 лютого вбивцю 11-річної дівчинки знайшли. Його затримала поліція, а також вилучила знаряддя злочину. Також правоохоронцям вдалось встановити обставини вбивства.

Пізніше стало відоме ім’я 23-річного хлопця, який зарізав 11-річну Марію Біланову у Придніпровську. Його звуть Олександр, але більше відомий у небезпечних компаніях на прізвисько "Кіт".

Мати зловмисника заявила, що нічого не знала про злочин сина, і зараз її родина зганьблена на все місто.

23-річний житель Дніпра не вперше потрапляє у поле зору поліції. За словами товаришів, він любить "легкі гроші", тож часто крав. Саша на прізвисько "Кіт" неодноразово був помічений у сумнівних компаніях, де вживали алкоголь та наркотичні речовини. Такий розгульний спосіб життя він почав вести, коли батько пішов із сім’ї.

Його затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України та висунули звинувачення в умисному вбивстві. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення. Йому вже обирали запобіжний захід. Під вартою він перебував 60 діб.

Раніше "Телеграф" писав, що двох жителів Запоріжжя покарали за зґвалтування та розповсюдження дитячого порно. Прокурори довели, що чоловіки розбещували малолітню дівчинку, знімаючи це все на відео. Потерпіла є дочкою одного з обвинувачених.