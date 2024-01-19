Зґвалтував 83-річну бабцю: на Вінниччині новий скандал

Місцеві жителі й досі у шоці

До поліції звернулась 83-річна пенсіонерка, яка повідомила, що її минулої доби ввечері зґвалтували. Обличчя нападника вона не бачила, і потрапив він у хату через вікно.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Вінницькій області. Зловмисника вже взято під варту.

Подія відбулась у середу, 17 січня, ввечері на Вінниччині, а до правоохоронців бабуся звернулась на наступний ранок, як тільки трохи відійшла від шоку.

Зі слів сусідів, вони не чули у вечір скоєння протиправної дії шуму чи криків. Тому на ранок були здивовані почутими новинами.

"Впродовж декількох годин після звернення потерпілої оперативники Жмеринського районного відділу поліції розшукали та затримали підозрюваного за місцем його проживання", — повідомляє поліція.

Під час допиту вони виявили, що кривдник вже був раніше осудженим і йому 36 років. Також стало відомо, що злочинець односелець заявниці.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування) та за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України (Порушення недоторканності житла). Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі повідомили ґвалтівнику про підозру. За такий злочин фігуранту загрожує до 5 років ув’язнення.

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