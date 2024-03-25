Хлопець випав із вікна гуртожитку у Києві: у поліції уточнили деталі

На жаль, отримані травми були несумісні із життям

Стали відомі нові деталі падіння хлопця з вікна одного зі студентських гуртожитків Києва 17 березня 2024 року. По факту смерті у столичній поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "Самогубство".

Загиблим виявився уродженець Кіровоградської області. Про це повідомила пресслужба поліції Києва у коментарі "Телеграфу".

Трагічний інцидент стався пізно ввечері у неділю, 17 березня, у районі гуртожитку одного зі столичних вишів. Відомості про це одразу ж поширились у столичних телеграм-каналах.

Зазначимо, що наприкінці лютого у Броварському районі Київської області знайшли повішеним підлітка. За попередньою інформацією, він наклав на себе руки. Його тіло знайшли у недобудові.

Раніше "Телеграф" повідомляв про самогубство школяра у Кривому Розі. 16-річний хлопець вирішив звести рахунки із життям у власному будинку. Хлопчика характеризують позитивно, його сім’я була благополучною.

До того у Кривому Розі суїцид вчинила 12-річна дівчинка. Вона залишила передсмертну записку, перш ніж випасти з вікна квартири на восьмому поверсі. У своєму останньому листі школярка попросила вибачення перед своїми батьками за цей вчинок.