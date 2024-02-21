Дівчина вистрибнула з вікна: у Житомирі пенсіонерів звинувачують у самогубстві рідної онуки

Дівчині було 17 років

У Житомирі пенсіонерам, які опікувались онукою, оголосили про підозру у доведенні її до самогубства. Трагедія сталась у серпні 2023 року, дівчина вистрибнула з 5-го поверху.

Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура. На момент смерті дівчині було 17 років, вона проживала разом з дідусем та бабусею.

Відомо, що через неналежне виконання обов’язків у 2010 році її батьків позбавили батьківських прав. За даними прокуратури, мати зловживала алкоголем та пізніше померла.

"Загибла – не єдина дитина в сім’ї. Старша сестра вже повнолітня, тож проживає окремо. Була ще маленька дитина, яка теж випала з вікна і загинула. Тоді встановили, що це був нещасний випадок", – зазначила прокурор.

Вона також зауважила, що літнє подружжя погано ставилося до онуки, її постійно принижували, вимагали гроші, не забезпечували одягом та ліками.

"Сварки часто лунали в цій родині, сусіди підтвердили, що чули крики з помешкання. Підозрювані забирали в неї гроші і витрачали їх на власні потреби, забороняли користуватися побутовими приладами у квартирі. Неодноразово викликали поліцію", – сказала прокурорка.

До правоохоронців зверталась дівчина, адже ставала свідком побиття дідусем бабусі, вона намагалась її захистити.

За даними слідства, дитина довгий час перебувала у нездоровій атмосфері, яка негативно вплинула на її емоційний стан. Слідчі припускають, що дівчина не витримала принижень та скандалів у родині, тому вчинила самогубство.

Нагадаємо, що трагедія сталась минулого року у серпні, дівчина залишила передсмертну записку та вистрибнула з вікна п’ятого поверху. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить Житомирське райуправління поліції. Якщо вина подружжя буде доведена у суді, їм загрожує від семи до десяти років позбавлення волі за частиною третьою статті 120 Кримінального кодексу України.

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