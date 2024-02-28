На Київщині у недобудові виявили тіло підлітка: підозрюють суїцид (фото)

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству

У вівторок, 27 лютого, у Броварському районі Київської області сталася трагедія — тут наклав на себе руки підліток. За попередніми даними, хлопчик повісився в недобудованій будівлі.

На місці події працювали правоохоронці, слідчі та медики. Про самогубство хлопчика повідомив телеграм-канал "Київ інфо". Потім інформацію про смерть підлітка підтвердили у прес-службі Поліції Київської області.

На даний момент відомо, що у селі Рудня на Київщині місцевий мешканець виявив у недобудованій будівлі бездиханне тіло підлітка. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.

Правоохоронці під час огляду недобудови справді виявили труп 15-річного уродженця Сумщини. За попередньою інформацією, тілесних ушкоджень на підлітку виявлено не було.

За цим фактом проводиться розслідування. Причини та обставини трагедії, а також остаточну причину смерті належить встановити правоохоронцям.

Трагедія сталася у селі Рудня на Київщині

За інформацією із соцмереж — хлопчик повісився у віконному отворі на верхньому поверсі закинутої будівлі. Зазначається, що підліток, нібито, вже робив спробу накласти на себе руки, але вперше його врятували.

За фактом події відкрито кримінальне провадження з позначкою "самогубство". Усі обставини трагедії встановлюються.

Місце трагедії

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні спостерігається хвиля дитячих самогубств. За словами психолога, батькам обов’язково слід звернути увагу на певні особливості у поведінці підлітка, щоб уникнути трагедії.