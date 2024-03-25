Парень выпал из окна общежития в Киеве: в полиции уточнили детали

К сожалению, полученные травмы были несовместимы с жизнью

Стали известны новые детали падения парня из окна одного из студенческих общежитий Киева 17 марта 2024 года. В столичной полиции по факту смерти открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "Самоубийство".

Погибшим оказался уроженец Кировоградской области. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в комментарии "Телеграфу".

Трагический инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 17 марта, в районе общежития одного из столичных вузов. Сведения об этом сразу распространились в столичных Телеграм-каналах.

Отметим, что в конце февраля в Броварском районе Киевской области нашли повешенным подростка. По предварительной информации, он покончил с собой. Его тело нашли в недостроенном здании.

Ранее "Телеграф" сообщал о самоубийстве школьника в Кривом Роге. 16-летний парень решил свести счеты с жизнью в собственном доме. Мальчика характеризуют положительно, его семья была благополучной.

До того в Кривом Роге суицид совершила 12-летняя девочка. Она оставила предсмертную записку прежде чем выпасть из окна квартиры на восьмом этаже. В своем последнем письме школьница просила прощения у своих родителей за этот поступок.