У Києві студент випав з вікна гуртожитку: що відомо

Поки немає жодної інформації про стан хлопця

У неділю, 17 березня, у Києві з вікна гуртожитку Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, ймовірно, випав студент. За попередньою інформацією, це хлопець.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали. Причина падіння поки не відома, ймовірно, спроба самогубства.

Гуртожитків від цього університету в Києві декілька, але в якому саме стався трагічний випадок наразі невідомо. На фото, яке з'явилось в мережі помітно, що на вулиці темна пора дня.

Гуртожитки НПУ ім. Драгоманова в Києві

Хлопець випав з вікна гуртожитку

Поки немає жодної інформації про стан хлопця.

Нагадаємо, у Броварському районі Київської області наприкінці лютого сталася трагедія. У селі Рудня підліток наклав на себе руки. Хлопчик повісився в недобудованій будівлі, сам підліток уродженець Сумщини. Його тіло знайшов місцевий мешканець.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні спостерігається хвиля дитячих самогубств. За словами психолога, батькам обов’язково слід звернути увагу на певні особливості у поведінці підлітка, щоб уникнути трагедії. Вона також додала, що це найважчий вік і що важчими є обставини життя підлітка, то важчою буде ця поведінка і думки про самогубство.