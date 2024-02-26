Вбив дружину, запхав тіло в валізу і намагався спалити рештки: поліція розкрила моторошне вбивство на Харківщині (фото)

Дванадцятирічний хлопчик залишився без обох батьків

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у жорстокому вбивстві своєї дружини. Зловмисник розчленував тіло жертви і розкидав його частини по різних місцях.

Він також інсценував романтичне побачення дружини з іншим чоловіком, щоб відвести підозру від себе. Про це повідомив начальник у слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Після вбивства чоловік прибрав сліди злочину у квартирі й залишив там цукерки, бокали та обгортки від засобів контрацепції, щоб створити враження, що дружина мала роман. Він також відповідав на повідомлення від тещі з телефону дружини, намагаючись переконати її, що вона жива. Але мати жертви запідозрила, що це не її донька, і звернулася до поліції.

Слідчі швидко встановили, що дружина не виходила з квартири після візиту чоловіка. Камера в під’їзді зафіксувала, як він виходив з валізою. При обшуку дачі правоохоронці знайшли обгорілі рештки тіла та фірмовий значок від валізи. Судмедекспертиза підтвердила, що це тіло належало дружині підозрюваного. Криміналісти також провели дослідження ДНК, яке співпало зі зразками матері зниклої жінки.

Фото з камер спостережень

За даними слідства, подружжя вирішило жити окремо і по черзі брати дитину. У день злочину хлопчик перебував у бабусі та дідуся. Підозрюваний приїхав до дружини з валізою на колесах, нібито забрати свої речі. Насправді він вбив дружину ножем у ванній, а потім відрізав їй голову та кисті. Він запакував частини тіла в пакети та візок і вивіз їх на дачу своїх батьків. Там він спробував спалити тіло, але не вдалося.

"Тіло без голови та кистей знайшли в старому льосі — вбивця намагався його спалити. Обклав шинами, облив бензином та підпалив. Але закрив кришку льоха, щоби полум'я не перекинулося на будинок. Саме через це вогонь згас і тіло не згоріло повністю. На згарищі також виявили фірмовий значок від валізи. Та чоловік продовжував наполягати, що у своїй валізі привіз додому консерви. І навіть показав таку саме валізу, як на відео з камер. Втім обдурити слідство йому не вдалося. Фірмовий значок там був у зовсім іншому місці, ніж на тій, з якою він виходив з під'їзду", — йдеться у повідомленні.

Обгорілі рештки жінки знайшли у льосі

Чоловік зізнався у вбивстві та розповів про всі деталі злочину. Він пояснив, що вбив дружину через ревнощі до її колеги, якого він побачив у її месенджерах.

Робота криміналістів

Він також сказав, що зробив все у стані афекту і готовий співпрацювати зі слідством. Підозрюваний планував виїхати в Канаду, але його затримали перед вильотом.

Затриманий у поліції

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу. За вчинене йому загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Салтиківському районі Харкова чоловік вбив жінку сокирою. Зробив він це, щоб не повертати її борг.