Злам шийного хребця та три переломи: став відомий стан хлопця, що вистрибнув з 15-го поверху у Львові

Молодий хлопець виявися коміком-гумористом

У Львові Михайло Савляк, який вистрибнув з вікна багатоповерхівки у п'ятницю, 2 лютого, продовжує відновлюватися у лікарні. Загрози для його життя нема.

Про це повідомляє NTA. Зараз він перебуває у відділені інтенсивної терапії лікарні Святого Пантелеймона із численними переломами.

"Унаслідок обстеження виявили і верифікували злам сьомого шийного хребця, перелом променевої кістки лівого передпліччя, перелом правої та лівої гомілкової кісток", – розповів про стан пацієнта лікар-анестезіолог Сергій Іщук.

За інформацією з особистого телеграм-каналу Михайла, відомо, що йому діагностували злам сьомого шийного хребця, перелом променевої кістки лівого передпліччя, перелом великогомілкової правої та лівої кісток, лівобічний напружений пневмоторакс.

Молодий хлопець виявися коміком-гумористом. Його короткі ролики часто можна було побачити в TikTok

Зазначимо, що в п'ятницю, 2 лютого, на території львівського ЖК "Авалон" на проспекті В'ячеслава Чорновола з вікна на п'ятнадцятому поверсі випав хлопець. Впавши на дах запаркованого під будинком автомобіля, він зумів вижити. Хлопець страждав на депресію, про що він сам повідомив у сторіз в Instagram та попрощався з усіма.

Раніше "Телеграф" писав, що у метро Києва побили хлопця. У мережі стверджують, що причиною конфлікту став нестандартний зовнішній вигляд потерпілого.