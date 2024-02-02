За колір волосся? Хлопця побили на очах натовпу просто у метро Києва (відео)

Пасажирам абияк вдалося розняти бійку

У київському метро чоловік у спортивній формі побив хлопця із рудим волоссям. У мережі стверджують, що причиною конфлікту став нестандартний зовнішній вигляд потерпілого.

Відео бійки публікують у столичних Telegram-каналах. До речі, сталася вона просто у вагоні метро на очах десятка пасажирів.

Бійка сталася у поїзді на синій гілці київської підземки. Як стверджують у мережі, так званий "офнік" побив "неформала" за його зовнішній вигляд, а саме волосся помаранчевого кольору. Нападник кілька разів ударив хлопця кулаком в обличчя і той упав на сидіння, але це не зупинило хулігана, і він продовжив завдавати ударів. Нападника не збентежило, що у вагоні метро перебувають інші пасажири, які кричали та просили його припинити бійку.

Одній жінці вдалося схопити нападника за рукав, а інший пасажир допоміг його утримати та відтягнути від потерпілого. На цей час невідомо, чи була викликана на місце події поліція, в якому стані перебуває потерпілий і чи понесе відповідальність нападник.

Зазначимо, що "офнік" — це жаргонне чи сленгове слово, яке означає "околофутбольного фаната". Як правило, це молоді люди у спортивному одязі, які самі провокують бійки через те, що чіпляються до людей через їхній одяг. Вони відрізняються особливою агресією до інших членів суспільства.

Неформали ж представники різних молодіжних субкультур. Як правило, у натовпі вони виділяються неординарним зовнішнім виглядом: одягом, макіяжем, кольором волосся або зачіскою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дніпрі чоловік побив водія та викрав авто. Але далеко виїхати злодій не зумів і потрапив до рук поліції.