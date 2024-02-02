Вбивство 11-річної дівчинки в Дніпрі: суд вирішив, що робити з підозрюваним

Обвинувачений у вбивстві малолітньої дівчинки чекатиме суду під вартою

Сьогодні, 2 лютого, за клопотанням Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра підозрюваному в умисному вбивстві 11-річної дівчинки обрано запобіжний захід. Його взято під варту без визначення розміру застави строком на 60 діб. Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, у передмісті Дніпра, Придніпровську, знайшли тіло 11-річної дівчинки. За попередньою інформацією, це — Марія Біланова, яка пішла з дому у Самарському районі Дніпра 29 січня і з того часу зв’язку з нею не було. Для пошуку ймовірних злочинців було залучено кримінальну поліцію, мобільну криміналістичну лабораторію та кінологи з собаками.

Вже 1 лютого вбивцю 11-річної дівчинки знайшли. Його затримала поліція, а також вилучила знаряддя злочину. Також правоохоронцям вдалось встановити обставини вбивства.

Зазначається, що у неділю 28 січня дівчинка пішла до подруги, а у вівторок 30 січня, коли зв'язок з нею було втрачено, мати звернулася до поліції. Співробітники поліції розпочали пошуки зниклої дитини, спілкувалися з друзями та знайомими, перевіряли громадські місця.

Після ретельного огляду місця події та з'ясування всіх обставин злочину поліція встановила, що до умисного вбивства причетний 23-річний чоловік. За даними слідства, ввечері 29 січня 2024 року на одній із вулиць м. Дніпра під час словесного конфлікту підозрюваний наніс численні удари ножем у різні частини тіла 11-річній дівчинці. Від отриманих травм дитина померла.

Пізніше стало відоме ім’я 23-річного хлопця, який зарізав 11-річну Марію Біланову у Придніпровську. Його звуть Олександр, але більше відомий у небезпечних компаніях на прізвисько "Кіт".

Мати зловмисника заявила, що нічого не знала про злочин сина, і зараз її родина зганьблена на все місто.

23-річний житель Дніпра не вперше потрапляє у поле зору поліції. За словами товаришів, він любить "легкі гроші", тож часто крав. Саша на прізвисько "Кіт" неодноразово був помічений у сумнівних компаніях, де вживали алкоголь та наркотичні речовини. Такий розгульний спосіб життя він почав вести, коли батько пішов із сім’ї. Крім нього, у матері є ще два молодші сини.

Затриманий зловмисник - Фото xydnepr

Його затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України та висунули звинувачення в умисному вбивстві. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.

Також у мережі пишуть, що дівчинка була з неблагополучної сімʼї та часто мала конфлікти з батьком та братом, які також її били. У родині пиячили.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 23 січня 2024 року на волю вийшли злодії в законі Сергій Олійник ("Умка" або "Умка Дніпровський") та Лаша Джачвліані ("Лаша Сван" або "Лаша Очамчирський"). Вони залишили ГУ "Дніпровська установа виконання покарань №4" через закінчення терміну тримання під вартою.