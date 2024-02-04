Излом шейного позвонка и три перелома: стало известно состояние выпрыгнувшего с 15-го этажа во Львове

Молодой парень оказался комиком-юмористом

Во Львове Михаил Савляк, выпрыгнувший из окна многоэтажки в пятницу, 2 февраля, продолжает восстанавливаться в больнице. Угрозы для его жизни нет.

Об этом сообщает NTA. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии больницы Святого Пантелеймона с многочисленными переломами.

"В результате обследования обнаружили и верифицировали излом седьмого шейного позвонка, перелом лучевой кости левого предплечья, перелом правой и левой берцовой костей", – рассказал о состоянии пациента врач-анестезиолог Сергей Ищук.

По информации из личного телеграм-канала Михаила, известно, что ему диагностировали излом седьмого шейного позвонка, перелом лучевой кости левого предплечья, перелом большеберцовой правой и левой костей, левосторонний напряженный пневмоторакс.

Молодой парень оказался комиком-юмористом. Его короткие ролики часто можно было увидеть в TikTok

Отметим, что в пятницу, 2 февраля, на территории львовского ЖК "Авалон" по проспекту Вячеслава Чорновила из окна на пятнадцатом этаже выпал парень. Упав на крышу запаркованного под домом автомобиля, он смог выжить. Парень страдал депрессией, о чем он сам сообщил в сторис в Instagram и попрощался со всеми.

Ранее "Телеграф" писал, что в метро Киева избили парня. В сети утверждают, что причиной конфликта стал нестандартный внешний вид потерпевшего.