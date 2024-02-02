На Рівненщині сталася смертельна ДТП: є загиблі та поранені (оновлено)

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП

Сьогодні, 2 лютого, на Рівненщині в селі Михалин зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Загинуло четверо людей.

Аварія сталась за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito та вантажівки DAF. Про це повідомили в ДСНС України.

Надзвичайники деблокували з понівечених транспортних засобів 3 загиблих та 2 травмованих громадян. Потерпілих госпіталізували до медзакладу.

Поліцейські на місці події встановили, що на заокругленій ділянці дороги водій автомобіля "Mercedes-Benz Vito", 50-річний житель села Вітковичі, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою "DAF" під керуванням 30-річного жителя Клесова.

Унаслідок ДТП на місці події загинули водій мікроавтобуса та дві пасажирки — 47-річна жителька села Вітковичі та 43-річна жителька села Богуші. Крім того, із тяжкими травмами госпіталізували іще двох пасажирів: 37-річну жительку села Богуші та її 44-річного односельця. Останній, попри надану медиками допомогу, помер у лікарні.

Слідчі слідчого управління за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286 КК України.

Транспортні засоби вилучені. Водій вантажівки за результатами огляду на стан сп’яніння був тверезий.

Нагадаємо, у місті Сарни Рівненської області відкрили рух важливим мостом, який знаходиться на трасі Київ-Ковель-Ягодин (так звана "варшавка"). Міст через річку Случ закрили на капітальний ремонт ще влітку минулого року, що викликало незручності для водіїв та необхідність накидати зайві кілометри в об’їзд.