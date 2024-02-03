Вбивство 15-річної дівчинки на Одещині: поліція затримала підозрюваного та розповіла подробиці

За злочин йому загрожує до 15 років позбавлення волі

Поліція затримала 16-річного хлопця, який підозрюється у вбивстві 15-річної Мішель П’явчик. Питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу вирішується.

За фактом вбивства неповнолітньої дівчинки було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство". Якщо хлопця визнають винним, то йому загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Що відомо про вбивство Мішель П’явчик

За версією слідства, дівчинка познайомилася зі своїм убивцею незадовго до смерті. Злочин стався у будівлі колишнього вагового комплексу. Підозрюваний наніс дівчинці поранення, несумісні із життям.

Хлопець не повідомив про скоєння злочину, навпаки він спробував його приховати. Тіло дівчинки він закидав мотлохом. Його виявили лише на четвертий день пошуків.

Поліцейські провели обшуки на місці злочину

У підозрюваного також взяли на аналіз біологічні сліди. Результати мобільної лабораторії підтвердили причетність затриманого хлопця до скоєння цього злочину.

Деякі знайдені речі відправили на експертизу

Офіційну причину смерті Мішель П’явчик встановлять після проведення судово-медичної експертизи. З місця злочину було вилучено докази. Їх спрямують на експертизу.

Питання про повідомлення підозри наразі вирішується. Також найближчим часом підозрюваному оберуть запобіжний захід. Слідство продовжується під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Дівчинку шукали 4 дні, хоча пропала вона набагато раніше

Мішель П’явчик пішла з дому ще 21 січня 2024 року. З того часу вона не з’являлася і не виходила на зв’язок, але рідні не одразу звернулися по допомогу.

Бабуся зателефонувала до правоохоронних органів лише 30 січня. Тоді ж почали пошуки. На жаль, живої дівчинки не знайшли. Її тіло виявили 2 лютого у занедбаній споруді.

Раніше "Телеграф" писав про вбивство 11-річної дівчинки у Наддніпрянську. Її позбавив життя знайомий. Поліцейські затримали 23-річного чоловіка. З’ясувалося, що він уже потрапив у поле зору правоохоронних органів.