Викинули двох дітей із 15 поверху: у Китаї жорстко покарали коханців за злочин
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Дворічна дівчинка та однорічний хлопчик заважали парі жити
У середу, 31 січня 2024 року, Верховний народний суд Китаю визнав винними у подвійному вбивстві Чжан Бо та його обраницю Е Ченчен. Попри те, що саме чоловік викинув своїх біологічних дітей з вікна 15 поверху, їх визнали винними однаково і стратили.
Після вироку суду їм увели смертельні ін’єкції, але перед цим дозволили востаннє поспілкуватися зі своїми родичами. Про це повідомляє агентство Сіньхуа.
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, Чжан Бо почав зустрічатися з Е Ченчен ще коли був одружений на матері своїх дітей. Чоловік вирішив піти до коханки. Йому вдалося домовитися із дружиною про опіку над дітьми. Хлопчик виховуватиметься в родині батька до 6 років, а дівчинка залишиться з матір’ю.
Коханку цей розклад не влаштував. Вона почала підбурювати свого обранця, щоб той позбавився дітей. Жінка шантажувала розставанням.
Піддавшись на її умовляння, у листопаді 2021 року чоловік викинув сина та дочку з вікна 15 поверху. Пара намагалася інсценувати нещасний випадок, але була викрита.
Смертна кара в Китаї
У Китайській Народній Республіці смертна кара узаконена як найсуворіша міра покарання за злочини. Передбачається, що до неї вдаються частіше, ніж в інших країнах, хоч офіційна статистика недоступна.
Смертну кару застосовують для тих, хто визнаний винним у таких злочинах як вбивство, корупція та незаконний обіг наркотиків. Суд може дати відстрочку два роки, як це було і у випадку Чжан Бо і Е Ченчен.
У Китаї раніше смертельний вирок був у вигляді розстрілу. Наразі такий вид покарання використовують для деяких наркоторговців та вбивць. Найчастіше для позбавлення життя використовують ін’єкції.
Раніше "Телеграф" повідомляв про страту в Ірані, де позбавили життя чотирьох людей за звинуваченням у шпигунстві. За офіційною версією, вони були причетні до розвідки Ізраїлю.