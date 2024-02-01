Викинули двох дітей із 15 поверху: у Китаї жорстко покарали коханців за злочин

Дворічна дівчинка та однорічний хлопчик заважали парі жити

У середу, 31 січня 2024 року, Верховний народний суд Китаю визнав винними у подвійному вбивстві Чжан Бо та його обраницю Е Ченчен. Попри те, що саме чоловік викинув своїх біологічних дітей з вікна 15 поверху, їх визнали винними однаково і стратили.

Після вироку суду їм увели смертельні ін’єкції, але перед цим дозволили востаннє поспілкуватися зі своїми родичами. Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Головний партнер РФ гальмує будівництво найбільшого газопроводу

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, Чжан Бо почав зустрічатися з Е Ченчен ще коли був одружений на матері своїх дітей. Чоловік вирішив піти до коханки. Йому вдалося домовитися із дружиною про опіку над дітьми. Хлопчик виховуватиметься в родині батька до 6 років, а дівчинка залишиться з матір’ю.

Коханку цей розклад не влаштував. Вона почала підбурювати свого обранця, щоб той позбавився дітей. Жінка шантажувала розставанням.

Піддавшись на її умовляння, у листопаді 2021 року чоловік викинув сина та дочку з вікна 15 поверху. Пара намагалася інсценувати нещасний випадок, але була викрита.

Смертна кара в Китаї

У Китайській Народній Республіці смертна кара узаконена як найсуворіша міра покарання за злочини. Передбачається, що до неї вдаються частіше, ніж в інших країнах, хоч офіційна статистика недоступна.

Смертну кару застосовують для тих, хто визнаний винним у таких злочинах як вбивство, корупція та незаконний обіг наркотиків. Суд може дати відстрочку два роки, як це було і у випадку Чжан Бо і Е Ченчен.

У Китаї раніше смертельний вирок був у вигляді розстрілу. Наразі такий вид покарання використовують для деяких наркоторговців та вбивць. Найчастіше для позбавлення життя використовують ін’єкції.

Раніше "Телеграф" повідомляв про страту в Ірані, де позбавили життя чотирьох людей за звинуваченням у шпигунстві. За офіційною версією, вони були причетні до розвідки Ізраїлю.