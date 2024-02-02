На Одещині вбили дівчинку-підлітка: поліція затримала підозрюваного

Оперативники працюють на місці злочину

В Одеському районі Одеської області знайшли мертвою 15-річну Мішель П’явчик, яка зникла безвісти. На тілі дівчинки поліція виявила сліди насильницької смерті.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Одеської області. На місці виявлення тіла працює слідчо-оперативна група.

Про зникнення дівчинки-підлітка 30 січня заявила бабуся. За словами жінки, дівчинка пішла з дому ще 21 січня і з того часу перестала виходити на зв’язок. А тіло Мішель виявили 2 лютого у Березівському районі.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство". Вже встановлено особу ймовірного вбивці, з ним спілкуються слідчі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дніпрі 23-річний місцевий житель убив 11-річну дівчинку. Про зникнення доньки батьки заявили за кілька днів.