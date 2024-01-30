"Привітав" із Днем народження: на Львівщині чоловік убив співмешканку на її свято (фото)

Жертва померла на місці

На Львівщині поліцейські затримали вбивцю. Він зарізав свою співмешканку прямо під час застілля на її дні народження.

Про це повідомляє пресслужба поліції. За даними правоохоронців, інцидент стався вранці 30 січня у місті Дрогобич.

Правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на вулиці Грушевського було виявлено бездиханне тіло жінки. Прибувши на місце подій поліцейські встановили, що напередодні ввечері, під час святкування дня народження 65-річної місцевої мешканки, між нею та її 58-річним співмешканцем виник раптовий конфлікт, під час якого він завдав їй три удари ножем у груди. Від отриманих травм жертва померла на місці події.

Наразі підозрюваного вже затримано. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Донеччині знайшли вбитими 2 поліцейських і 2 цивільних жінок.