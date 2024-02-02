"Зустрінемось у раю": у Львові молодий хлопець скинувся з 15 поверху та вижив (фото та відео)

Із травмами потерпілого забрали до лікарні

У Львові з 15-го поверху багатоквартирного будинку скинувся 21-річний хлопець. На щастя йому вдалося вижити. Потерпілого із травмами забрала швидка.

Про це у п’ятницю, 2 лютого, повідомляє видання Zaxid.net, посилаючись на дані поліції Львівської області. Наголошується, що інцидент стався за адресою проспект Чорновола, 16.

Очевидці у соцмережах повідомляють, що це сталося у ЖК "Авалон". Правоохоронці встановили, що хлопець випав із балкона на 15 поверсі цього будинку. При цьому він не проживав у цій висотці.

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На щастя, хлопець залишився живим. Він упав на дах припаркованого автомобіля, що, мабуть, пом’якшило удар. Медики госпіталізували його із травмами. Про стан потерпілого поки що нічого не відомо.

Варто додати, що за годину до того, що сталося, він робив прощальні пости у своєму Instagram. У них зазначено, що деякий час він лікувався від депресії, але йому не полегшало.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 30 січня у Львові з вікна квартири на 9 поверсі випала 19-річна дівчина. У стані коми медики забрали її до лікарні.