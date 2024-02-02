В Одесской области убили девочку-подростка: полиция задержала подозреваемого

Оперативники работают на месте преступления

В Одесском районе Одесской области нашли мертвой пропавшую без вести 15-летнюю Мишель Пьявчик. На теле девочки полиция обнаружила следы насильственной смерти.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области. На месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа.

Об исчезновении девочки-подростка 30 января заявила бабушка. По словам женщины, девочка ушла из дома еще 21 января и с тех пор перестала выходить на связь. А тело Мишель обнаружили 2 февраля в Березовском районе.

Правоохранители завели уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УКУ "Умышленное убийство". Уже установлена личность предполагаемого убийцы, с ним общаются следователи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепре 23-летний местный житель убил 11-летнюю девочку. О пропаже дочери родители заявили спустя несколько дней.