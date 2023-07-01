Прийшов на день народження і вбив іменинницю: у Житомирі чоловік позбавив життя давню знайому

Під впливом випитого алкоголю у чоловіка раптово виникла безпричинна агресія

У Житомирі суд виніс вирок чоловікові, який вбив жінку, з якою дружив сім'ями.

Про деталі сумного інциденту розповіли у обласній прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, у листопаді минулого року житель Житомира прийшов до знайомої, з якою багато років приятелювали сім’ями, щоб привітати її з днем народження. Чоловік приєднався до святкового столу, за яким вже були гості.

Пізно ввечері гості розійшлися, а одна з подруг залишилася допомогти господарці навести лад у домі. Саме тоді у підозрюваного через значну кількість випитого алкоголю зіпсувався настрій і виникла безпричинна агресія.

Спочатку він накинувся на подругу іменинниці і заподіяв їй численних ударів ножем в обличчя, шию та передпліччя. А коли на крики потерпілої прибігла іменинниця, чоловік завдав і їй смертельних ножових поранень. Від нанесених травм іменинниця померла.

На суді обвинувачений розкаявся у скоєному та намагався пояснити, що у всьому винен алкоголь. Втім, людського життя каяттям не повернеш, тому підозрюваному винесли звинувачувальний вирок.

"За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві та закінченому замаху на умисне вбивство двох осіб (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання – позбавлення волі строком на 11 років і 6 місяців", — говориться у повідомленні правоохоронців.

Раніше повідомлялося про вбивство на Київщині – у місті Вишневе чоловік забив до смерті сусіда по кімнаті у хостелі і залишив його тіло на ліжку, а сам пішов на роботу.