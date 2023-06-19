Приревнувала до старшої на 17 років подруги: в Сумах жінка забила до смерті "конкурентку"

Рішенням суду підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу

В місті Суми сталася прикра подія: застілля за участю двох подруг та співмешканця однієї із них завершилося побиттям та смертю жінки.

Подробиці справи розповіли у обласній прокуратурі.

Мова йде про подію, що сталася 12 червня в одному з приватних будинків обласного центру. Під час застілля за участі двох подруг та співмешканця молодшої між жінками виникла сварка на ґрунті ревнощів. Щоб позбавитись конкурентки, молодша виштовхала старшу на вулицю, де жорстоко її побила.

Через деякий час побита 47-річна жінка повернулась у будинок і лягла на ліжко, а згодом померла від отриманих травм.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

"За клопотанням слідчого та прокурора Окружної прокуратури міста Суми 30-річній підозрюваній, яка позбавила життя свою подругу, рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу", — говориться у повідомленні правоохоронців.

Раніше повідомлялося про те, що під Хмельницьким чоловік через ревнощі позбавив життя друга та його дівчину.