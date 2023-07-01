Пришел на день рождения и убил именинницу: в Житомире мужчина лишил жизни давнюю знакомую

Под влиянием выпитого алкоголя у мужчины внезапно возникла беспричинная агрессия

В Житомире суд вынес приговор мужчине, убившему женщину, с которой дружил семьями.

О деталях печального инцидента рассказали в областной прокуратуре.

По информации правоохранителей, в ноябре прошлого года житель Житомира пришел к знакомой, чтобы поздравить ее с днем рождения. Мужчина присоединился к праздничному столу, за которым уже сидели гости.

Поздно вечером гости разошлись, а одна из подруг осталась помочь хозяйке навести порядок в доме. В это время у подозреваемого из-за значительного количества выпитого алкоголя испортилось настроение и возникла беспричинная агрессия.

Сначала он набросился на подругу именинницы и нанес ей многочисленные удары ножом в лицо, шею и предплечье. А когда на крики потерпевшей прибежала именинница, мужчина нанес и ей смертельные ножевые ранения. От полученных травм именинница скончалась на месте.

На суде обвиняемый раскаялся в содеянном и пытался объяснить, что во всем виноват алкоголь. Впрочем, человеческую жизнь раскаянием не вернешь, поэтому подозреваемому вынесли обвинительный приговор.

"При публичном обвинении прокуроров Житомирской окружной прокуратуры местный житель признан виновным в умышленном убийстве и свершенном покушении на умышленное убийство двух человек (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание — лишение свободы сроком на 11 лет и 6 месяцев ", — говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее сообщалось об убийстве в Киевской области — в городе Вишневое мужчина забил до смерти соседа по комнате в хостеле и оставил его тело на кровати, а сам пошел на работу.