Вбив і поклав тіло на ліжко, а сам пішов на роботу: на Київщині чоловік позбавив життя товариша
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Підозрюваний завдав вбитому близько 15 ударів руками й ногами
На Київщині будуть судити чоловіка, який до смерті забив сусіда по кімнаті.
Про деталі інциденту розповіли у Київській обласній прокуратурі.
Зазначається, що 16 квітня 2023 року місті Вишневе у хостелі виник конфлікт між двома чоловіками. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підозрюваний повалив сусіда на підлогу і завдав йому близько 15 ударів руками й ногами по тілу, від чого той помер.
Аби приховати скоєний злочин, чоловік поклав тіло вбитого на ліжко, накрив його простирадлом і пішов на роботу.
"За процесуального керівництва прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України)", — повідомили правоохронці.
Обвинувачений знаходиться під вартою.
Якщо вина підозрюваного буде доведена, то згідно ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося про інший жахливий випадок у Київській області: чоловік через ревнощі позбавив життя свою знайому.