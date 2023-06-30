Вбив і поклав тіло на ліжко, а сам пішов на роботу: на Київщині чоловік позбавив життя товариша

Підозрюваний завдав вбитому близько 15 ударів руками й ногами

На Київщині будуть судити чоловіка, який до смерті забив сусіда по кімнаті.

Про деталі інциденту розповіли у Київській обласній прокуратурі.

Зазначається, що 16 квітня 2023 року місті Вишневе у хостелі виник конфлікт між двома чоловіками. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підозрюваний повалив сусіда на підлогу і завдав йому близько 15 ударів руками й ногами по тілу, від чого той помер.

Аби приховати скоєний злочин, чоловік поклав тіло вбитого на ліжко, накрив його простирадлом і пішов на роботу.

Підозрюваний у вбивстві

"За процесуального керівництва прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України)", — повідомили правоохронці.

Обвинувачений знаходиться під вартою.

Якщо вина підозрюваного буде доведена, то згідно ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося про інший жахливий випадок у Київській області: чоловік через ревнощі позбавив життя свою знайому.