Відкрила двері і отримала в груди удар виделкою: під Одесою молодик намагався вбити жінку та її племінницю

У лікарні дівчинці діагностували проникаюче поранення грудної клітки і внутрішніх органів, травматичний шок другого ступеню

В одному з приватних домогосподарств Куяльницької ОТГ під Одесою днями сталася кривава подія: близько десятої години вечора до будинку 44-річної жінки прийшов нетверезий односелець, який заздалегідь підготував знаряддя для вчинення злочину – ножиці та виделку.

Про деталі інциденту повідомили у обласному відділі Національної поліції.

Відразу після того, як жінка відкрила вхідні двері, зловмисник без будь-яких причин, пояснень або претензій, завдав множинних ножових поранень їй та малолітній племінниці, спричинивши їм тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Зупинили молодика за крок до трагедії сусіди, які почули крики потерпілих. Вони подзвонили на спецлінії "102" та "103" і тримали чоловіка до приїзду правоохоронців.

У лікарні дівчинці діагностували проникаюче поранення грудної клітки і внутрішніх органів, травматичний шок другого ступеню, а жінці – колото-різані рани різних частин тіла.

"Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 15 п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто в незакінченому замаху на умисне вбивство двох осіб, серед яких є малолітня дитина. Під час досудового слідства поліцейські встановлюватимуть причину нападу молодика на потерпілих, буде проводитися низка експертиз, у тому числі перевірка підозрюваного на осудність. Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — прокоментували подію у поліції.

Також повідомляється, що за даний злочин передбачено позбавленні волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавлення волі.

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