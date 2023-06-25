Затримали при перетині кордону: на Закарпатті чоловік продавав у ЄС дітей на органи
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До затримання "ділок" встиг реалізувати щонайменше три "продажі дітей"
На Закарпатті затримали чоловіка, який займався жахливою справою: продавав у Європу на органи дітей віком 1-2 роки.
Про це пише з посиланням на власні джерела журналіст Віталій Глагола.
За його інформацією, чоловік підшуковував батьків, які готові продати свою дитину на органи.
Затримання негідника відбулось на КПП "Малі Селменці" на україно-словацькому кордоні.
"Затримали чоловіка під час спроби вивести дитину закордон. Відомо, що до правоохоронців звернулась мама дитини у якої мерзотник намагався "купити дитину", — говориться у повідомленні.
Відомо, що до затримання чоловік вже встиг реалізувати щонайменше три такі "продажі дітей".
Раніше "Телеграф" писав про те, що самопроголошений "президент" білорусі олександр лукашенко планує торгувати українськими дітьми з тимчасово окупованих територій — до сусідньої країни вже вивезли вже сотні неповнолітніх.