Затримали при перетині кордону: на Закарпатті чоловік продавав у ЄС дітей на органи

До затримання "ділок" встиг реалізувати щонайменше три "продажі дітей"

На Закарпатті затримали чоловіка, який займався жахливою справою: продавав у Європу на органи дітей віком 1-2 роки.

Про це пише з посиланням на власні джерела журналіст Віталій Глагола.

За його інформацією, чоловік підшуковував батьків, які готові продати свою дитину на органи.

Затримання негідника відбулось на КПП "Малі Селменці" на україно-словацькому кордоні.

Затримання на кордоні

"Затримали чоловіка під час спроби вивести дитину закордон. Відомо, що до правоохоронців звернулась мама дитини у якої мерзотник намагався "купити дитину", — говориться у повідомленні.

Відомо, що до затримання чоловік вже встиг реалізувати щонайменше три такі "продажі дітей".

Раніше "Телеграф" писав про те, що самопроголошений "президент" білорусі олександр лукашенко планує торгувати українськими дітьми з тимчасово окупованих територій — до сусідньої країни вже вивезли вже сотні неповнолітніх.