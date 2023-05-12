Убийца догнал в спальне: в Киеве мужчина лишил знакомую жизни, ударив ее 25 раз ножом

Перед смертью женщина успела позвонить матери, прося о помощи

В Киевской области, где недавно мужчина жестоко убил дочь и едва не лишил жизни сына, произошло новое убийство.

О печальном инциденте рассказали в Отделе коммуникации полиции Киева.

Согласно информации правоохранителей, к ним накануне позвонила по телефону женщина, которая сообщила, что с ней только что связалась дочь с просьбой о помощи. Киевлянка рассказала матери, что знакомый закрыл ее в квартире и наносит ножевые ранения.

По указанному адресу отправилась следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции, члены которой, прибыв на место происшествия, сломали двери и вошли в дом.

"В квартире мы обнаружили тело 47-летней киевлянки с многочисленными колото-резаными ранами. Оказалось, что мужчина с владелицей дома употребляли на кухне спиртные напитки. Во время застолья киевлянин решил выяснить отношения, в ходе чего схватил нож и ударил им женщину в грудь. Пострадавшая пыталась спастись и убежала в спальню, где нападающий продолжил наносить ей удары ножом.Женщина успела позвонить матери и попросить о помощи.Во время предварительного осмотра судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле женщины более 25 ранений. После совершенного убийства мужчина пытался покончить с собой и порезал себе шею", — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время фигурант находится в больнице. Криминалисты изъяли из квартиры вещественные доказательства и возможное орудие совершения преступления – нож.

54-летнему киевлянину сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном частью первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пятнадцати лет.

Ранее сообщалось о том, что под Сумами мужчина зарубил знакомого во время спора.