Сусіди чули гучний крик: під Сумами чоловік зарубав знайомого під час суперечки (відео)

Вбивця наніс жертві декілька ударів сокирою в область голови та шиї

У постраждалій від обстрілів ворога Сумській області днями відбулося вбивство місцевого мешканця, яке не пов'язане із збройними провокаціями росіян.

Про інцидент розповіли у Відділі комунікації поліції Сумської області.

"До чергової частини поліції надійшло повідомлення про можливе вбивство у селі Річки Білопільської територіальної громади. Правоохоронцям зателефонували сусіди, бо почули сильний крик. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Догадки односельчан підтвердились", — говориться у повідомленні правоохоронців.

Зокрема, під час проведення першочергових слідчих та оперативних заходів, було встановлено, що під час спільного розпиття спиртних напоїв двох чоловіків стався конфлікт через неприязні відносини. Не стримавши агресії, 56-річний господар будинку взяв сокиру та наніс своєму 42-річному гостю декілька ударів в область голови та шиї. Від отриманих травм потерпілий помер у кареті швидкої допомоги.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

Наразі чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України "Умисне вбивство". Слідство триває.

Раніше повідомлялося про те, що в Кривому Розі чоловік вбив рідного батька, вдаривши кілька раз його по голові молотком.