Бил отца по голове молотком: в Кривом Роге мужчина лишил жизни родного человека

От полученных ударов 46-летний мужчина скончался с поличным

В Кривом Роге полицейские задержали ранее судимого мужчину за убийство отца.

Преступление произошло 1 мая в одной из квартир на территории Покровского района города, сообщили правоохранители.

"Сотрудники отделения полиции № 3 Криворожского РУП установили обстоятельства преступления и личность нападающего. Им оказался ранее судимый 24-летний сын потерпевшего. Подозреваемый нанес 46-летнему мужчине удары молотком по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте", — говорится в полиции..

Вероятного убийцу задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. С места происшествия изъяли орудие преступления – молоток.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения свободы в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось о печальных событиях под Краматорском, где также был задействован тяжелый предмет: мужчина приревновал жену к своему знакомому и разбил ему голову тяжелой кувалдой.