Пригрозил, что убьет маму и бабушку: на Буковине мужчина насиловал малолетнюю внучку

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и отправил в тюрьму на 10 лет

На Буковине, где в последнее время активизировались уклонисты, суд вынес приговор по делу об изнасиловании пенсионером несовершеннолетней внучки.

Об инциденте рассказывает местное издание со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Согласно информации в сообщении, два года назад дедушка пришел в гости к несовершеннолетней внучке и заявил, что "она уже взрослая", и он научит ее, "как правильно заниматься сексом".

После этого пенсионер решил перейти к "практической части" своего злого умысла и набросился на девочку.

К счастью, довести задуманное до конца ему не удалось, так как внучка сопротивлялась и в конце концов смогла вырваться из объятий насильника.

Поняв, что все усилия напрасны, дедушка решил запугать ребенка, пригрозив, что если она кому-нибудь расскажет о случившемся, то он сожжет дом, где она проживала с семьей, и убьет ее маму и бабушку.

Однако девочка не испугалась и рассказала об инциденте маме, которая позвонила в полицию.

После изучения всех материалов инцидента суд признал мужчину виновным в изнасиловании и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 и ч. 3 ст. 68 УК Украины).

Напомним, что в Ровенской области подобный случай завершился с более печальным результатом: мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку и та забеременела.