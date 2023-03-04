"Навіть подумати не міг, що неповнолітня": під Рівним чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку і вона завагітніла

Зловмисник застосував силу до дівчинки, хоч і знав, що вона ще, по суті, дитина

На Рівненщині, де у листопаді минулого року хлопець убив дівчину молотком, суд днями виніс рішення щодо ще однієї резонансної справи: 31-річного чоловіка визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України).

Про деталі інциденту розповіли у Рівненській обласній прокуратурі.

Згідно з інформацією правоохоронців, у 2019 році чоловік (рідний брат вітчима дівчинки), вступив із нею у статевий акт. При цьому він зробив це проти її волі, достовірно знаючи, що дитині не було ще й 14 років.

Внаслідок протиправних дій малолітня завагітніла та народила дитину.

У суді зловмисник, щоб уникнути кримінальної відповідальності, намагався довести, що у нього не було наміру ґвалтувати неповнолітню і що він, мовляв, не знав, що дівчинці всього 12 років.

Однак причетність чоловіка до злочину була підтверджена на суді рядом незаперечних доказів.

Вивчивши їх, Костопільський районний суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні малолітньої дівчинки та засудив до позбавлення волі на 8 років. Крім того, відомості про ґвалтівника мали бути внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Не погодившись із таким рішенням суду, захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу, в якій просив змінити вирок, перекваліфікувавши дії підзахисного за статтею про злочин стосовно особи, яка не досягла 16-річного віку (ч. 1 ст. 155 КК України).

Проте Рівненський апеляційний суд, перевіривши вирок у рамках апеляційної скарги та заслухавши доводи прокурора, залишив рішення Костопільського районного суду без змін, а апеляційну скаргу захисника – без задоволення.

Раніше повідомлялося про те, що нещодавно на Хмельниччині суд виніс вирок у справі чоловіка, який зарізав молодшого сина та поранив старшого.