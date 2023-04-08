Приревнував, облив бензином та підпалив: під Києвом чоловік жорстоко розправився з коханою

Під час загорання жінка отримала опіки голови, шиї, тулуба, рук, ніг та дихальних шляхів

Ревнощі нерідко приводять до психологічних зривів у відносинах між людьми, а іноді й стають причиною для трагічних подій.

Ще одним доказом цього факту став випадок, який відбувся у місті Ірпінь на Київщині – про нього розповіли в обласному управлінні Нацполіції.

"До поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік облив бензином та підпалив жінку. У стані тяжкого шоку з опіками голови, шиї, тулуба, рук, ніг та дихальних шляхів потерпілу госпіталізували до опікового центру столиці. Згодом… жінка померла у лікарні", – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Поліцейські оперативно затримали співмешканця померлої. Чоловік пояснив, що між ним та цивільною дружиною виникла сварка на ґрунті ревнощів.

Під час конфлікту чоловік пішов до гаража, узяв пластикову пляшку з бензином, облив жінку та підпалив.

За фактом скоєння умисного вбивства з особливою жорстокістю слідчі направили обвинувальний акт до суду [п. 4 ч. 2 ст. 115 ККУ].

За вчинене йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що ревнощі нерідко приводять до того, що навіть люди благородних професій – таких, як лікарі або педагоги – стають на кримінальний шлях, позбавляючи життя тих, хто, на їх хибну думку, заважає особистому щастю.