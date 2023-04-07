Не пожалел неродившегося ребенка: в Ровенской области мужчина зарезал свою 20-летнюю беременную жену

Взяв на кухне нож, подозреваемый ударил им трижды жену в шею – от полученных травм женщина скончалась

В Ровенской области, где раньше парень забил молотком до смерти молодую девушку, произошло новое убийство. В этот раз жертвой стала 20-летняя беременная женщина, а убийцей выступил ее 27-летний муж.

О деталях ужасного инцидента рассказали в пресс-службе полиции Ровенщины.

"Около часа ночи шестого апреля, на спецлинию 102 поступило сообщение от 54-летней жительницы села Дроздынь о том, что от нанесенных ножевых ранений зятем умерла ее 20-летняя дочь. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы отделения №2 (пгт Рокитное) ГУНП в Ровенской области и криминалистическая лаборатория», — говорится в сообщении правоохранителей.

По результатам проведенных первоочередных следственных действий полицейские установили, что в тот день между супругами, проживавшими в селе Старое Село, произошла очередная ссора. 20-летняя жена, которая была в положении, уехала к родителям в деревню Дроздынь. А вслед за ней туда же приехал и 27-летний мужчина.

После очередного выяснения отношений он зашел за женщиной в спальню и взятым на кухне ножом нанес, предварительно, три удара в шею жене. От полученных травм женщина скончалась до приезда медиков.

Орудие убийства

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник с места происшествия скрылся — позже его разыскали на окраине села работники уголовного розыска и доставили в отделение полиции.

Следователями по факту умышленного убийства женщины, находившейся в состоянии беременности, начато досудебное расследование по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Кровавые следы в доме

Причастного к совершенному особо тяжкому преступлению задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось о том, что в Полтавской области мужчина задушил жену лосинам и пытался убедить суд, что сделал это неумышленно – якобы убитая любила насилие во время секса, и он просто "не рассчитал силы".