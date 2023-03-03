Жестокое убийство под Ровно: молотком до смерти забили 17-летнюю девушку

Убийца признает свою вину, но не может объяснить мотивов преступления

В Ровенской области, где в декабре отец зарубил родного сына, на днях областной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении 21-летнего жителя города Обарова, которому инкриминируют умышленное убийство несовершеннолетней девушки.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Следствием установлено, что вечером 7 ноября прошлого года 21-летний юноша, находясь у себя дома, несколько раз ударил молотком по голове свою подругу, 17-летнюю жительницу села Руда Красна", — говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что от полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, а злоумышленник вытащил ее тело на улицу, сообщил по телефону родственникам о совершенном и скрылся с места преступления.

На месте преступления

Об убийстве правоохранителям сообщил отец молодого человека.

Злоумышленник был задержан в тот же вечер. В настоящее время он находится под стражей. Свою вину обвиняемый признает, но мотивов поступка объяснить не может.

Ранее сообщалось о том, что в Хмельницкой области осудили мужчину, который лишил жизни одного из своих сыновей и нанес смертельную травму другому.