Сильно бил в живот и по всему телу: в Днепре мужчина забил до смерти 4-летнего сына сожительницы

За совершенное преступление убийце "светит" до 10 лет за решеткой

В городе Днепр повторилась печальная история с избиением взрослым малолетнего ребенка со смертельным исходом.

О подробностях ужасного инцидента рассказали в полиции области.

"Полиция Днепра задержала 29-летнего подозреваемого в нанесении смертельных телесных повреждений малолетнему ребенку", — говорится в сообщении правоохранителей.

На странице в социальной сети говорится, что 30 марта полицейские получили сообщение о смерти 4-летнего ребенка в одном из домов в Новокодакском районе Днепра. При осмотре на теле мальчика были обнаружены телесные повреждения.

В ходе расследования обстоятельств смерти малолетнего полицейские выяснили, что к его гибели причастен сожитель матери мальчика – именно он нанес 4-летнему ребенку несколько ударов по животу и по телу. От полученных в результате избиения травм ребенок скончался.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Подозреваемый в убийстве

"31 марта следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление — до 10 лет лишения свободы", — говорится в сообщении правоохранителей.

В комментариях к посту полиции украинцы возмущаются тем, что за убийство ребенка негодяй получит сравнительно небольшой срок. И требуют "стрелять" убийц в подобных случаях. Кроме того, предлагают наказать и мать мальчика, допустившую такой ужас со своим дитем.

Ранее сообщалось о не менее ужасном случае, который произошел под Житомиром: там мужчина убил дочь, а тело ее сжег в печи.