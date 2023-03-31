Жестокое убийство накануне Рождества: на Закарпатье мужчина забил палкой до смерти двух детей любимой
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На суде мужчина лишь частично признал вину
В Закарпатской области, где в последнее время общество тревожат сообщения об изнасиловании несовершеннолетних, суд завершил рассмотрение дела об убийстве двух детей и травмировании их матери.
Подробности ужасного инцидента сообщили в прокуратуре Закарпатской области.
Согласно информации правоохранителей, трагедия произошла в городе Тячеве 6 января 2021 года.
"Прокурорами в суде доказано, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал конфликт со своей сожительницей. Во время спора он нанес ей, ее 9-летней дочери и 2-летнему сыну телесные повреждения. Дети в результате полученных травм скончались на месте инцидента, а женщину удалось спасти ", — сообщили в прокуратуре.
"По данным прокуратуры, мужчина наносил удары своим жертвам деревянной палкой", — сообщила в комментарии пресс-секретарь Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк.
Мужчине инкриминировали покушение на умышленное убийство нескольких человек и убийство двух малолетних детей, совершенное с особой жестокостью (ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 115, п.п. 1, 2, 4 ч.). 2 ст.115 УК Украины).
В ходе следствия обвиняемый содержался под стражей без возможности внесения залога. Там же он будет находиться и до вступления приговора в законную силу.
На суде подозреваемый свою вину признал лишь частично, однако следствие доказало его вину.
Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Также осужденный должен оплатить потерпевшей 2,4 млн грн.
Ранее сообщалось о том, что в Тернопольской области мужчина из-за ревности пытал утюгом, а затем задушил жену.