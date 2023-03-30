Спати з вітчимом змушувала мама: на Закарпатті подружня пара роками ґвалтувала дитину та знімала все на телефон

Підозрюваних вже затримали, а дитина перебуває під опікою соціальних працівників

Після резонансного злочину на Закарпатті із зґвалтуванням неповнолітньої, правоохоронцям вдалося дізнатися про ще один, не менш шокуючий інцидент у цьому регіоні.

Про злочин розповів журналіст Віталій Глагола.

Як стало відомо, у селі Калини Тячівського району, що на Закарпатті подружня пара протягом майже двох років ґвалтувала свою 12-річну доньку. При цьому свої знущання злочинці знімали на камеру мобільного телефону.

Правоохоронці дізналися про цю шокуючу інформацію з вуст самої дитини. 29 березня дівчинка прийшла у відділення поліції і розповіла, що починаючи з літа 2021 року вона була піддана сексуальному насильству з боку свого вітчима. При цьому її рідна мати сприяла цьому і змушувала свою дочку вступати у статевий контакт із нею та її чоловіком.

Фото з квартири підозрюваних

Дізнавшись про це, правоохоронці негайно навідалися до будинку, де проживала постраждала та провели обшук.

"У помешканні подружжя правоохоронці виявили докази того, що зґвалтування своєї ж дитини горе батьки фільмували на камеру.У ході огляду судово медичним експертом у дівчинки виявлено множинні розриви жіночої пліви", — розповідає журналіст.

Як виявилося, перше сексуальне насильство дитина пережила ще у 7-річному віці, коли поверталася додому разом з вітчимом і та зґвалтувала його пальцями.

"Також відомо про випадок, коли той же вітчим, перебуваючи на заробітках, виходив по відеозв’язку до дружини і змушував по черзі "задовольняти себе пальцями" її та неповнолітню потерпілу", — каже Глагола.

При цьому журналіст зазначає, що за погодженням затримання правоохоронці зіткнулися з незрозумілою позицією прокурора щодо справжності файлів та причетності вітчима та матері до скоєння тяжкого злочину щодо неповнолітньої дитини.

Зараз дитина перебуває під опікою соціальних працівників. А подружжя було затримано.

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