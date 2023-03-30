Спати з вітчимом змушувала мама: на Закарпатті подружня пара роками ґвалтувала дитину та знімала все на телефон
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Підозрюваних вже затримали, а дитина перебуває під опікою соціальних працівників
Після резонансного злочину на Закарпатті із зґвалтуванням неповнолітньої, правоохоронцям вдалося дізнатися про ще один, не менш шокуючий інцидент у цьому регіоні.
Про злочин розповів журналіст Віталій Глагола.
Як стало відомо, у селі Калини Тячівського району, що на Закарпатті подружня пара протягом майже двох років ґвалтувала свою 12-річну доньку. При цьому свої знущання злочинці знімали на камеру мобільного телефону.
Правоохоронці дізналися про цю шокуючу інформацію з вуст самої дитини. 29 березня дівчинка прийшла у відділення поліції і розповіла, що починаючи з літа 2021 року вона була піддана сексуальному насильству з боку свого вітчима. При цьому її рідна мати сприяла цьому і змушувала свою дочку вступати у статевий контакт із нею та її чоловіком.
Дізнавшись про це, правоохоронці негайно навідалися до будинку, де проживала постраждала та провели обшук.
"У помешканні подружжя правоохоронці виявили докази того, що зґвалтування своєї ж дитини горе батьки фільмували на камеру.У ході огляду судово медичним експертом у дівчинки виявлено множинні розриви жіночої пліви", — розповідає журналіст.
Як виявилося, перше сексуальне насильство дитина пережила ще у 7-річному віці, коли поверталася додому разом з вітчимом і та зґвалтувала його пальцями.
"Також відомо про випадок, коли той же вітчим, перебуваючи на заробітках, виходив по відеозв’язку до дружини і змушував по черзі "задовольняти себе пальцями" її та неповнолітню потерпілу", — каже Глагола.
При цьому журналіст зазначає, що за погодженням затримання правоохоронці зіткнулися з незрозумілою позицією прокурора щодо справжності файлів та причетності вітчима та матері до скоєння тяжкого злочину щодо неповнолітньої дитини.
Зараз дитина перебуває під опікою соціальних працівників. А подружжя було затримано.
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