Укр

Ревность убивает: в Кривом Роге мужчина лишил жизни любимую, нанеся ей смертельный удар ножом

Автор
Валерий Лобовко Валерий Лобовко
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Семейная ссора завершилась убийством Новость обновлена 12 ноября 2022, 00:42
Семейная ссора завершилась убийством. Фото Открытые источники

От полученных травм женщина скончалась на месте

Не успели жители Кривого Рога отойти от жуткого убийства мужчиной своих близких в конце октября, как в чем-то похожее происшествие произошло в Саксаганском районе города на днях.

О нем рассказали в отделении Нацполиции области.

Согласно информации правоохранителей, 9 ноября в одной из квартир города между гражданскими мужем и женой возникла ссора на почве ревности.

Как иногда бывает в подобных случаях, в пылу "разбирательств" в ход пошли различного рода аргументы, вплоть до самых опасных.

В итоге ссора переросла в потасовку, в ходе которой мужчина схватил лежавший на столе кухонный нож и ударил им сожительницу в живот. От полученных травм он скончалась на месте.

Тот самый злополучный нож

Прибывшие по вызову на место преступления полицейские изъять нож как орудие преступления и направили его на экспертизу.

Злоумышленника конечно же, задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

К сожалению, убийства в ходе семейных "разборок" не так уж и редки в нашей стране. Ранее сообщалось о том, что в Хмельницкой области местный житель нанес удар ножом в сердце гражданской жены, и пытался затем убедить судей, что сделал это по неосторожности.

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#Полиция #Убийство #Нож #Кривой Рог