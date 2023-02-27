Зарізав молодшого сина та поранив старшого: на Хмельниччині засудили чоловіка-синовбивцю

Чоловік, який вбив сина, порахував 14 років в’язниці занадто суворим вироком

У Хмельницькій області, яка нещодавно стала місцем "розбірок" між двома братами, днями суд виніс рішення щодо ще однієї "родинної" справи.

Про деталі інциденту розповіли в обласній прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, на початку січня до Кам’янець-Подільського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Довжок місцевий пенсіонер завдав ножових поранень своїм синам.

За сигналом виїхала слідчо-оперативна група, члени якої виявили за вказаною адресою тіло зарізаного батьком 41-річного чоловіка. Його старшого 44-річного брата на той час доправили до лікарні Кам’янця-Подільського, де прооперували.

На місці трагедії

На місці злочину правоохоронці з’ясували, що вбивцею насправді став батько потерпілих, а конфлікт між родичами виник під час спільного розпивання спиртного.

Пенсіонера-синовбивцю було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та згодом суд визначив йому покарання у вигляді 14 років ув’язнення.

Але 67-річний засуджений вважав покарання надто суворим і подав апеляцію. Її днями розглянув Апеляційний суд Хмельницької області, який відхилив усі доводи захисту та ухвалив рішення про те, що чоловік, який убив сина, повинен відбувати призначене йому покарання у в’язниці.

Раніше повідомлялося про вбивство на Волині, де чоловік позичив рушницю з метою вбивства лисиці, але натомість позбавив життя свою падчерку.