Мати на Київщині знущалася зі своїх дітей: показувала їм статеві органи та погрожувала вбивством

Підозрюваних затримали, а дітей вилучили. Тепер малеча перебуває у безпечному місці

Правоохоронці Київської області затримали жителів Броварщини, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні фізичного, психологічного та сексуального насильства щодо власних малолітніх дітей.

Як повідомили у пресслужбі ГУНП в області, 29-річна жінка спільно зі своїм співмешканцем упродовж тривалого часу вчиняли над дітьми сексуальне насильство неприродними способами. Жінка демонструвала малечі свої статеві органи та жорстко карала.

Правоохоронці встановили, що двоє хлопчиків, віком 5 та 11 років, а також їх 3-річна сестричка проживали у жахливих антисанітарних умовах, регулярно недоїдали і ходили оголеними по квартирі.

Крім того, жінка та її цивільний чоловік, перебуваючи у нетверезому стану, катували дітей і навіть погрожувала їм вбивством. Неповнолітніх ставили на коліна, принижували, залякували і знущалась з них й іншими огидними способами.

"Наразі дітей вилучено із родини, і вони знаходяться під опікою патронатних служб. За даним фактом слідчі повідомили зловмисникам про підозру (126-1, ч.2 ст. 127, ч.1 ст. 129, ч.3 ст. 149, ч. 4, 5 ст. 152, ч.4 ст.153, ч.2 ст. 156, ст. 166 ККУ), — повідомили у ГУНП.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Полтавщині кіберполіція затримала чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні та розбещенні шестирічного хлопчика та створенні дитячого порно.